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Стало известно о «самом решительном упреке» в адрес Трампа

Bloomberg заявило, что вице-президент США не мог аннулировать результаты выборов 2020 года

Фото: Carlos Barria / Reuters

Информация бывшего президента США Дональда Трампа о том, что вице-президент мог аннулировать результаты президентских выборов 2020 года является ложной. Об этом рассказал бывший вице-президент США Майк Пенс, передает Bloomberg.

«Я слышал на этой неделе, что президент Трамп сказал, что я имел право "отменить выборы" Трамп ошибается. Я не имел права отменять выборы. Президентство принадлежит американскому народу и только американскому народу», — сказал Пенс.

Также стало известно, что слова Пенса стали «самым решительным публичным упреком» в адрес Трампа. При этом бывший вице-президент заявил, что гордится тем фактом, что «выполнил свою клятву поддерживать и защищать Конституцию США», несмотря на давление Трампа и беспорядки 6 января.

Штурм здания Капитолия состоялся 6 января 2021 года в ходе митинга сторонников экс-президента США Дональда Трампа, не признавших итоги ноябрьского голосования, по результатам которого следующим главой государства избрали демократа Джо Байдена. Протесты привели к масштабным столкновениям с полицией.

Марина Совина
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