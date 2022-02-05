Умер режиссер сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила»

Российский режиссер и сценарист Виктор Бутурлин, работавший над многосерийными детективами «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила», скончался в возрасте 75 лет. О его смерти сообщили в «Ленфильме».

«Сегодня в возрасте 75 лет скоропостижно скончался Виктор Иванович Бутурлин — режиссер, драматург, педагог, вся жизнь которого была связана с "Ленфильмом"», — говорится в сообщении киностудии. О времени прощания с режиссером будет сообщено позднее, добавили в пресс-службе.

Для сериала «Убойная сила», который выходил на Первом канале с 2000 по 2005 год, Бутурлин снял первые два эпизода. В «Улицах разбитых фонарей» он также работал на первым и вторым сезонами.

Среди снятых Бутурлиным картин также числятся фильм «Садовник», мини-сериал «Честь имею» и сериал «Жить сначала».

Виктор Бутурлин родился в 1946 году в Москве. В 1972 году окончил режиссерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) (мастерская Ивана Гриншпуна). В 1981 году — мастерскую Никиты Михалкова на Высших курсах сценаристов и режиссеров. Его дипломной работой стала картина «Прозрачное солнце осени» по рассказу Юрия Трифонова.