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Россиян предупредили о возвращении дельта-штамма COVID-19

Иммунолог Болибок заявил об отсутствии иммунитета к дельте после перенесенного омикрона

Фото: Pixabay

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что после волны омикрон-штамма коронавируса может наступить новый всплеск болезни. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik.

Болибок сообщил, что в России до сих пор фиксируют случаи заражения дельта-штаммом. Однако он заявил об отсутствии к нему иммунитета после перенесенного омикрона. Если это предположение подтвердят научно, то после спада волны омикрон-штамма врач допустил «полноценное» возвращение дельта-штамма COVID-19.

«Похоже, что у них нет перекрестного иммунитета, поэтому, пока неиммунные не переболеют и дельтой, и омикроном, у нас будет заболеваемость на относительно высоких уровнях», — предупредил россиян эксперт.

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Иммунолог добавил, что дельта и омикрон способны спровоцировать два периода резкого подъема заболеваемости, что отразится на графиках в виде фигуры« двугорбого верблюда». Иммунолог отметил, что пик омикрона придется в России на начало февраля, после чего штамм пойдет на спад.

«То есть один штамм сразу может смениться другим, и вслед за спадом начнется подъем заболеваемости», — заключил Болибок.

Ранее Болибок назвал длительность волны омикрон-штамма. По его мнению, она сохранится до середины марта.

Марина Совина
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