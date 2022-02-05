Женщины из делегации «Талибана» попросили убежища в Норвегии

Женщины, которые прибыли в Осло в составе делегации «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация), подали прошение о предоставлении им убежища в Норвегии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента информационных технологий афганского министерства иностранных дел Хируллу Шинвари.

«Женщины, которых пригласили на встречу в Норвегию, теперь попросили там убежища», — написал Шинвари на своей странице в Twitter.

Директор департамента экономики министерства иностранных дел Шафи Азам при этом подчеркнул, что женщины и молодежь часто оправдываются защитой гражданских свобод населения, чтобы получить убежище за рубежом. По мнению чиновника, таким образом они дискредитируют страну ради личной выгоды.

Делегация талибов посетила Осло в конце января. В норвежской столице проходили переговоры с афганскими политиками и гражданскими активистами.

В конце января талибы применили слезоточивый газ против участниц акции протеста, организованной в столице Афганистана Кабуле. Женщины вышли на улицы города с требованием соблюдать их права и свободы. Через несколько дней боевики устроили рейды по домам жительниц столицы, которые принимали участие в митинге.