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Женщины из делегации «Талибана» попросили убежища в Норвегии

Участницы делегации «Талибана» в Осло попросили убежища в Норвегии

Фото: Ahmad Masood / Reuters

Женщины, которые прибыли в Осло в составе делегации «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация), подали прошение о предоставлении им убежища в Норвегии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора департамента информационных технологий афганского министерства иностранных дел Хируллу Шинвари.

«Женщины, которых пригласили на встречу в Норвегию, теперь попросили там убежища», — написал Шинвари на своей странице в Twitter.

Директор департамента экономики министерства иностранных дел Шафи Азам при этом подчеркнул, что женщины и молодежь часто оправдываются защитой гражданских свобод населения, чтобы получить убежище за рубежом. По мнению чиновника, таким образом они дискредитируют страну ради личной выгоды.

Делегация талибов посетила Осло в конце января. В норвежской столице проходили переговоры с афганскими политиками и гражданскими активистами.

В конце января талибы применили слезоточивый газ против участниц акции протеста, организованной в столице Афганистана Кабуле. Женщины вышли на улицы города с требованием соблюдать их права и свободы. Через несколько дней боевики устроили рейды по домам жительниц столицы, которые принимали участие в митинге.

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Варвара Кошечкина
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