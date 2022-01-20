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Талибы устроили рейды по домам участниц протестов в Кабуле

Aamaj News: талибы устроили рейды по домам выходивших на протесты в Кабуле женщин

Фото: Ali Khara / Reuters

Боевики движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) устроили рейды по домам женщин, выходивших на протесты в Кабуле. Об этом сообщает Aamaj News в Twitter.

Жительница Афганистана Таманна Парияни прислала изданию видео, в котором рассказала, что некие люди, представившиеся талибами, требуют открыть им дверь. После отказа они пытаются ее выбить. На записи афганки зовут на помощь и заявляют боевикам, что врываться в дома граждан запрещено.

Позже Aamaj News стало известно, что талибам удалось попасть в жилище участницы протестов. Отмечалось также, что боевики арестовали еще двух активисток.

16 января сообщалось, что талибы применили слезоточивый газ против участниц акции протеста, организованной в столице Афганистана Кабуле. Группа женщин вышла на улицы города на демонстрацию против вводимых талибами ограничений для афганского населения. Они потребовали соблюдения своих прав и свобод.

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Екатерина Андреева
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