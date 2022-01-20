Талибы устроили рейды по домам участниц протестов в Кабуле

Боевики движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) устроили рейды по домам женщин, выходивших на протесты в Кабуле. Об этом сообщает Aamaj News в Twitter.

Жительница Афганистана Таманна Парияни прислала изданию видео, в котором рассказала, что некие люди, представившиеся талибами, требуют открыть им дверь. После отказа они пытаются ее выбить. На записи афганки зовут на помощь и заявляют боевикам, что врываться в дома граждан запрещено.

Позже Aamaj News стало известно, что талибам удалось попасть в жилище участницы протестов. Отмечалось также, что боевики арестовали еще двух активисток.

16 января сообщалось, что талибы применили слезоточивый газ против участниц акции протеста, организованной в столице Афганистана Кабуле. Группа женщин вышла на улицы города на демонстрацию против вводимых талибами ограничений для афганского населения. Они потребовали соблюдения своих прав и свобод.