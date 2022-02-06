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Россия ответила на обвинение в стягивании 70 процентов «сил вторжения» к Украине

Полянский назвал пропагандой обвинение в стягивании 70% «сил вторжения» к Украине

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ответил на обвинение США в стягивании 70 процентов «сил вторжения» к Украине. Он назвал подобные утверждения творением пропагандистской войны. Об этом дипломат написал в своем Twitter-аккаунте.

«Очередное творение пропагандистской войны США. Неназванные представители, нераскрытые источники, никаких доказательств. И как мы все видели, если открыто ставить под вопрос такие фейки, ответов ты не получишь и прослывешь апологетом России», — прокомментировал Полянский публикации американских СМИ.

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24 января

6 февраля The Washington Post сообщила, что Россия стянула к границам Украины около 70 процентов сил, необходимых для «вторжения», ссылаясь на «многочисленные источники» среди официальных лиц и американского разведсообщества. Они обвинили Москву в том, что на сегодняшний день в зоне вероятного конфликта с Россией якобы подготовлены 83 батальонные тактические группы, каждая из которых состоит примерно из 750 военнослужащих, еще 14 групп находятся в пути. Две недели назад таких групп было 60, утверждают собеседники издания.

Систематические обвинения в планах напасть на Украину предъявляются России последние несколько месяцев. Несмотря на то что Москва неоднократно опровергала эти сообщения, Запад продолжает поставлять оружие Киеву и наращивать военный контингент в странах НАТО.

Марина Совина
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