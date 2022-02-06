Звезда «Глухаря» перебрал с алкоголем и разбил головой стеклянную дверь

Российский актер Юрий Пономаренко упал и проломил головой стеклянную дверь в одном из московских баров. Сотрудники заведения уверяют, что мужчина выпил лишнего. Видео инцидента показал Telegram-канал Shot.

Сообщается, что Пономаренко пришел в бар «Вилла Густо» один. Он перебрал с алкоголем и кто-то из сотрудников предложил позвонить его близким, однако актер отказался давать телефон. После этого он не смог удержаться на ногах и упал, разбив головой стекло входной двери.

Из-за травмы актеру пришлось вызвать «скорую». По некоторым данным, он получил рассечения головы — его доставили в травмпункт, откуда отпустили домой.

Пономаренко известен ролями в российских сериалах «Глухарь» и «Карпов», где играл оперативника Юру. Он также снимался и в других отечественных кинолентах, обычно в роли сотрудника силовых органов.

Летом 2021 года американцу Дэниелу Роулзу удалось отсудить у бара 5,5 миллиона долларов (403,8 миллиона рублей по тогдашнему курсу) за похожий случай. Роулз напился, подрался с другим посетителем и получил травму головы. В иске к бару он доказал, что в произошедшем виноват недостаточно внимательный к его состоянию бармен.