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Появилось видео с места поисков пропавшего экс-замминистра юстиции

«Известия» опубликовали видео с места поисков пропавшего экс-замминистра юстиции Ялунина
Начало событий в новости Найдено место возможного провала под лед пропавшего экс-замминистра юстиции

В сети появилось видео операции по поиску пропавшего в Подмосковье экс-замминистра юстиции Владимира Ялунина. Кадры публикуют «Известия».

На ролике видно, как спасатели с помощью техники обследуют район, где обрываются следы квадроцикла чиновника. По ключевой версии, он мог провалиться под лед.

Ранее следы квадроцикла были обнаружены у церкви в районе села Козино. Они заканчиваются в десяти метрах от берега, там же появился разлом льда, сопоставимый по размеру с габаритами квадроцикла.

Об исчезновении экс-замминистра юстиции стало известно ранее 6 февраля. Он выехал в поле на квадроцикле и пропал. Телефона при себе у него не было.

Владимир Ялунин занимал должность заместителя министра юстиции с 2004 по 2006 год. До этого в 1998-2004 годах возглавлял Главное управление исполнения наказаний Минюста России.

Марина Совина
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