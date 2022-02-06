Найдено место возможного провала под лед пропавшего экс-замминистра юстиции

Спасатели нашли место возможного провала под лед бывшего заместителя министра юстиции России Владимира Ялунина, пропавшего в Подмосковье. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России, передает ТАСС.

Следы квадроцикла были обнаружены у церкви в районе села Козино. По информации собеседника агентства, они заканчиваются в 10 метрах от берега. «На водоеме наблюдается разлом льда, площадь которого соответствует предполагаемым размерам квадроцикла», — рассказал он.

Об исчезновении экс-замминистра юстиции стало известно ранее. Он выехал в поле на квадроцикле в районе села Аксиньино городского округа Одинцово и пропал. Телефона при себе у Ялунина не было.

Владимир Ялунин занимал должность заместителя министра юстиции с 2004 по 2006 год. До этого в 1998-2004 годах возглавлял Главное управление исполнения наказаний Минюста России.