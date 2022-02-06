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Бывший заместитель министра юстиции России пропал в Подмосковье

Экс-замминистра юстиции России Владимир Ялунин пропал в подмосковном Одинцово
Владимир Ялунин

Владимир Ялунин. Фото: Борис Приходько / РИА Новости

Бывший заместитель министра юстиции России Владимир Ялунин пропал в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал «112», информацию подтвердил источник ТАСС в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, Ялунин пропал в селе Аксиньино городского округа Одинцово. Он выехал в поле на квадроцикле и пропал, телефона при себе у него не было.

Как отмечает канал, в ходе поисков спасатели обнаружили разлом льда. Не исключено, что Ялунин мог провалиться под лед. На данный момент ведутся поиски мужчины.

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Марина Совина
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