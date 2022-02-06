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Жалующихся на выселение с Пречистенки художников уличили в разжигании конфликта

Недовольных выселением с Пречистенки художников уличили в нарушении договоренностей

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

У художников, мастерские которых находятся в управляемом федеральным агентством по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) объекте культурного наследия на улице Пречистенка в Москве (в здании бывшей конюшни), есть возможность заключить с ведомством новые договоры об аренде, однако никаких обращений от них не поступало. Об этом «Ленте.ру» рассказал глава АУИПИК Алексей Меньшов.

Так Меньшов прокомментировал жалобы в соцсетях о выселении художников из здания на улице Пречистенка. Он объяснил, что с Московским союзом художников было достигнуто соглашение о добровольном расторжении договора аренды.

«Те художники, которые располагают там свои мастерские, на обычных условиях могут обратиться в агентство за возможностью заключить договор. То есть им дается возможность арендовать эти помещения для продолжения своей деятельности. Все документы подписаны месяц назад. Поэтому для нас несколько удивительно, что появляются такие новости, что у кого-то кто-то отбирает», — отметил Меньшов.

На вопрос о причинах жалоб глава агентства предположил, что в Московском союзе художников «есть какие-то разночтения или шатания». «Оттого и возникают новости, которые не имеют отношения к реальности», — добавил Меньшов. По его словам, все договоренности были достигнуты, и никаких конфликтов, которые разжигают жалобы в соцсетях, «по факту нет».

Ранее в сообществе «Московский дворик на Пречистенке, 32» в Facebook появилось сообщение о том, что министерство культуры выселяет художников из их мастерских, расположенных в здании бывшей конюшни и служебного флигеля. В посте предполагалось, что ведомство планирует отдать здание под «чьи-нибудь офисы».

Евгений Шульгин
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