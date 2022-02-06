Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Киев отреагировал на отказ Чехии отправлять войска НАТО на Украину

МИД Украины обвинил чешского президента в попытке нанести ущерб отношениям двух стран

Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил чешского президента Милоша Земана в попытке нанести ущерб отношениям между двумя странами. Об этом дипломат написал в своем Twitter-аккаунте.

«Очередная попытка президента Земана нанести ущерб украинско-чешским отношениям завершится очередной неудачей», — отреагировал Кулеба на отказ Чехии отправлять войска НАТО на Украину.

Представитель Киева заявил также, что с нетерпением ждет начала рабочего визита министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, который посетит Украину 7-8 февраля в рамках совместной поездки с главами внешнеполитических ведомств из Австрии и Словакии.

«Он (Липавский, — прим. "Ленты.ру") представляет ответственное правительство, понимающее, какую опасность для Чехии и Европы в целом представляет агрессия России против Украины», — заключил Кулеба.

Ранее Земан заявил, что Прага против отправки военных НАТО на Украину. Он напомнил, что Украина не является частью НАТО, а потому, по его мнению, направление военнослужащих туда от имени объединения он считает нецелесообразным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Артур Галеев
Обсудить
Последние новости
Лукашенко раскрыл план действий на случай войны Киева против Донбасса
Россиянина задержали во Франции по подозрению в отмывании денег
Киев отреагировал на отказ Чехии отправлять войска НАТО на Украину
Звезду «Глухаря» госпитализировали в Москве после удара головой об дверь
Задержанного из-за аферы с фестивалем фейерверков министра арестовали
Майор российской полиции стала мужчиной
В российском селе на памятнике установили монитор с изображением Вечного огня
Ребенок умер в приемном отделении российской больницы
Макрон назвал условие стабилизации ситуации вокруг Украины
Прокуратура начала проверку после гибели двоих детей при пожаре под Иркутском
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.