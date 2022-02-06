Киев отреагировал на отказ Чехии отправлять войска НАТО на Украину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил чешского президента Милоша Земана в попытке нанести ущерб отношениям между двумя странами. Об этом дипломат написал в своем Twitter-аккаунте.

«Очередная попытка президента Земана нанести ущерб украинско-чешским отношениям завершится очередной неудачей», — отреагировал Кулеба на отказ Чехии отправлять войска НАТО на Украину.

Представитель Киева заявил также, что с нетерпением ждет начала рабочего визита министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, который посетит Украину 7-8 февраля в рамках совместной поездки с главами внешнеполитических ведомств из Австрии и Словакии.

«Он (Липавский, — прим. "Ленты.ру") представляет ответственное правительство, понимающее, какую опасность для Чехии и Европы в целом представляет агрессия России против Украины», — заключил Кулеба.

Ранее Земан заявил, что Прага против отправки военных НАТО на Украину. Он напомнил, что Украина не является частью НАТО, а потому, по его мнению, направление военнослужащих туда от имени объединения он считает нецелесообразным.