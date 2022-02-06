Россия назвала паникерством рассуждения Запада о возможном падении Киева

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал паникерством рассуждения Запада о возможном падении Киева и подсчетах возможных жертв в результате конфликта. Об этом он написал в своем Twitter.

«Безумие и паникерство продолжаются...Что, если мы скажем, что США могут захватить Лондон за неделю, и это приведет к гибели 300 тысяч мирных жителей?» — предположил дипломат, добавив, что эта информация основывалась бы на «данных разведки, которые мы бы не раскрыли». «Будет ли это правильным для американцев и британцев? Это также неправильно для русских и украинцев», — заключил заместитель постпреда.

Ранее агентство Reuters сообщило, что, по подсчетам неназванных чиновников в США, в случае «полномасштабного вторжения» России на Украину число возможных жертв потенциального конфликта может достичь 85 тысяч человек. Кроме того, они заявили, что если Россия вторгнется в Киев, то украинская столица может пасть «в течение нескольких дней».