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Авербух назвал решенным вопрос о золоте в командном турнире фигуристов на ОИ

Илья Авербух заявил, что российские фигуристы не упустят победу в командном турнире ОИ

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Хореограф Илья Авербух оценил выступление российских фигуристов во второй соревновательный день командного турнира на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По словам специалиста, россияне не упустят победу. «По большому счету Марк Кондратюк и Камила Валиева сегодня решили вопрос о судьбе золотой медали», — заявил Авербух.

Хореограф назвал еще одну причину, по которой россиян уже не удастся догнать. По его мнению, шансов американцев на золото лишила Карен Чен, которая в короткой программе у одиночниц заняла пятое место.

После двух соревновательных дней на счету российских фигуристов 45 очков. Они на три балла опережают соперников из США. С 39 очками тройку лидеров замыкает сборная Японии. 7 февраля пройдут произвольная программа спортивных пар, произвольный танец в танцах на льду, а также произвольная программа в женском одиночном катании.

Алексей Гусев
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