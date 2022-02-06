На Украине объяснили цель альянса с Великобританией и Польшей

В возможном альянсе с Великобританией и Польшей Украине отведена унизительная роль, а сам союз станет фиктивным политическим объединением. Об этом заявил украинский политолог Михаил Погребинский в эфире интернет-канала «Первый казацкий», передает РИА Новости.

По мнению Погребинского, военный союз невозможен, потому что он станет элементом раскола НАТО. «Британцы и поляки на это не пойдут», — сказал он.

Политолог считает, что все страны-участницы преследуют в этом альянсе свои цели. Великобритания хотела бы «взять вожжи супергосударства», которые вот-вот выпустят США, а Польша повышает значимость «в собственных глазах», а Украину рассматривает как «дразнящий фактор России». Киев, в свою очередь, планирует принимать высокопоставленных гостей, так как для президента Украины Владимира Зеленского нет ничего важнее, чем «покрасоваться» на международной арене, заключил Погребинский.

Ранее политолог Владимир Воля признал, что вступление Украины в новый альянс с Великобританией и Польшей не принесет стране никакой практической пользы. По его мнению, страны не вступятся за Украину при военных действиях или войне, в которой захочет участвовать Киев.