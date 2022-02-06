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На Украине объяснили цель альянса с Великобританией и Польшей

Политолог Погребинский заявил об унизительной роли Украины в союзе с Британией и Польшей

Фото: Shutterstock

В возможном альянсе с Великобританией и Польшей Украине отведена унизительная роль, а сам союз станет фиктивным политическим объединением. Об этом заявил украинский политолог Михаил Погребинский в эфире интернет-канала «Первый казацкий», передает РИА Новости.

По мнению Погребинского, военный союз невозможен, потому что он станет элементом раскола НАТО. «Британцы и поляки на это не пойдут», — сказал он.

Политолог считает, что все страны-участницы преследуют в этом альянсе свои цели. Великобритания хотела бы «взять вожжи супергосударства», которые вот-вот выпустят США, а Польша повышает значимость «в собственных глазах», а Украину рассматривает как «дразнящий фактор России». Киев, в свою очередь, планирует принимать высокопоставленных гостей, так как для президента Украины Владимира Зеленского нет ничего важнее, чем «покрасоваться» на международной арене, заключил Погребинский.

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Ранее политолог Владимир Воля признал, что вступление Украины в новый альянс с Великобританией и Польшей не принесет стране никакой практической пользы. По его мнению, страны не вступятся за Украину при военных действиях или войне, в которой захочет участвовать Киев.

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Майя Гавашели
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