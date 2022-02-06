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Россияне рассказали о сумме финансовой подушки для спокойной жизни

РБК: почти трети россиян для спокойной жизни нужна финансовая подушка в 500 тысяч рублей

Фото: Shutterstock

Для спокойной жизни почти трети россиян (29 процентов) нужна финансовая подушка в размере до 500 тысяч рублей. Об этом они рассказали в опросе, проведенном Райффайзенбанком, передает РБК.

Для 22 процентов достаточно суммы в 100 тысяч рублей, однако такому же проценту россиян для спокойствия нужен миллион рублей.

9 процентов опрошенных назвали суммы до 3 миллионов рублей, еще 18 процентов хотели бы иметь сбережения на сумму более 3 миллионов рублей.

В Райффайзенбанке добавили, что самый большой объем сбережений хотели бы иметь жители Москвы. Так, каждый третий указал желаемую сумму в 3 миллиона рублей, 24 процента — в миллион рублей. 500 тысяч рублей хватило бы еще 24 процентам, а 13 процентам достаточно 100 тысяч рублей.

70 процентов опрошенных заявили, что на самом деле у них нет никаких накоплений на« черный день».

Как посоветовал вице-президент отдела брокерского обслуживания банка Эдуард Данилов, для накопления подушки безопасности стоит изучить расходы и отказаться от ненужных статей. Он отметил, что подушка безопасности должна составлять сумму 6-12 ежемесячных доходов, после чего можно задуматься об инвестициях.

Ранее финансовый аналитик Николай Кульбака заявил, что россиянам сложно сформировать финансовую подушку из-за уровня заработка. По его словам, среднестатистический россиянин, зарабатывающий 50 тысяч рублей, сможет откладывать по 2 тысячи рублей при прочих расходах. Таким людям следует искать другие способы хранения и преумножения своих сбережений, считает Кульбака.

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Майя Гавашели
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