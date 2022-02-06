Стало известно о потере доверия американцев к властям из-за лжи

Отсутствие прозрачности в вопросах, касающихся национальной безопасности и военных дел, привело к падению доверия к американским властям. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что запас доверия к Вашингтону снижался на протяжении десятилетий «из-за случаев лжи, обмана и ошибок — от внебрачных связей до отсутствия оружия массового уничтожения в Ираке».

Кроме того, ранее на этой неделе администрация президента США Джо Байдена на просьбу предоставить доказательства в подтверждение заявлений, касающихся нацбезопасности, ответила фразой «вы должны нам поверить». Кроме того, в Белом доме даже предположили, что журналисты «покупаются на иностранную пропаганду», задавая подобные вопросы.

«Нет, они не станут раскрывать, что заставило их сказать, что они знают, что Россия готовит фальшивый план для предлога для вторжения в Украину. Нет, они не раскроют, откуда у них информация о том, что мирные жители в Сирии погибли в результате взрыва смертника, а не от рук американского спецназа», — говорится в материале.

Помимо этого агентство отметило возросший скептицизм по отношению к администрации Байдена в вопросах, касающихся разведки и военных дел, особенно после того, как власти не смогли предвидеть, насколько быстро «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) придет к власти в Афганистане.

Ранее пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс заявил на пресс-конференции, что Россия готовит фейковое видео об Украине в качестве предлога для «вторжения». По его словам, предполагаемый сценарий включал инсценированный взрыв и привлечение актеров, которые должны изображать родственников «погибших». На вопрос о том, где рассекреченные данные, Прайс ответил, что только что их предоставил. В ответ журналист Мэтью Ли отметил, что представитель Госдепа всего лишь выдвинул ряд обвинений.