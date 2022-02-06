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Стало известно о потере доверия американцев к властям из-за лжи

Associated Press сообщило о росте недоверия к заявлениям властей США из-за лжи и ошибок
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Отсутствие прозрачности в вопросах, касающихся национальной безопасности и военных дел, привело к падению доверия к американским властям. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что запас доверия к Вашингтону снижался на протяжении десятилетий «из-за случаев лжи, обмана и ошибок — от внебрачных связей до отсутствия оружия массового уничтожения в Ираке».

Кроме того, ранее на этой неделе администрация президента США Джо Байдена на просьбу предоставить доказательства в подтверждение заявлений, касающихся нацбезопасности, ответила фразой «вы должны нам поверить». Кроме того, в Белом доме даже предположили, что журналисты «покупаются на иностранную пропаганду», задавая подобные вопросы.

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«Нет, они не станут раскрывать, что заставило их сказать, что они знают, что Россия готовит фальшивый план для предлога для вторжения в Украину. Нет, они не раскроют, откуда у них информация о том, что мирные жители в Сирии погибли в результате взрыва смертника, а не от рук американского спецназа», — говорится в материале.

Помимо этого агентство отметило возросший скептицизм по отношению к администрации Байдена в вопросах, касающихся разведки и военных дел, особенно после того, как власти не смогли предвидеть, насколько быстро «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) придет к власти в Афганистане.

Ранее пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс заявил на пресс-конференции, что Россия готовит фейковое видео об Украине в качестве предлога для «вторжения». По его словам, предполагаемый сценарий включал инсценированный взрыв и привлечение актеров, которые должны изображать родственников «погибших». На вопрос о том, где рассекреченные данные, Прайс ответил, что только что их предоставил. В ответ журналист Мэтью Ли отметил, что представитель Госдепа всего лишь выдвинул ряд обвинений.

Ксения Назарова
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