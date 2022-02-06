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Приложение «Московский транспорт» стало призером премии UITP Awards 2022

Приложение «Московский транспорт» стало призером международной премии UITP Awards 2022

Фото: Pixabay

Приложение «Московский транспорт» стало призером премии Международного союза общественного транспорта (МСОТ) UITP Awards 2022 в номинации «Мультимодальная интеграция». Об этом говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Приложение "Московский транспорт" — призер престижной транспортной премии Международного союза общественного транспорта (МСОТ) UITP Awards 2022 в номинации "Мультимодальная интеграция". Награду вручили в Дубае на международном транспортном конгрессе и выставке MENA», — говорится в сообщении.

«Московский транспорт» работает на базе MaaS (Mobility-as-a-Service — мобильность как услуга), пояснили в Дептрансе. Благодаря приложению можно строить мультимодальные маршруты, отслеживать прибытие транспорта и заказывать автобус по требованию. Цель MaaS — объединить весь городской транспорт, чтобы сделать поездки удобнее и быстрее. В 2021 году на базе приложения «Московский транспорт» был запущен сервис перевозок по требованию «По пути», что позволило улучшить транспортную доступность для около 100 тысяч жителей Москвы.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем цифровые сервисы, которые делают поездки москвичей проще и удобнее. В 2021 году на базе приложения «Московский транспорт» мы первыми в России запустили сервис заказа автобуса по требованию «По пути». Мы вложили в этот проект много усилий для того, чтобы он улучшил транспортную доступность жителей в самом быстрорастущем округе. Это и отметили эксперты, вручив нам одну из самых престижных транспортных премий», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Награды МСОТ вручают за развитие общественного транспорта. Ранее столица уже получала награды за проекты «Привет, Москва!» (в номинации «Лучшая маркетинговая кампания») и «Комплексное развитие транспортной системы в Москве».

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Татьяна Романова
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