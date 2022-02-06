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Минобороны России провело учения с ракетными комплексами

Минобороны провело в Ивановской области учения с ракетными комплексами «Ярс»

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Министерство обороны России провело в Ивановской области учения с участием стратегических подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс». Как сообщили в самом ведомстве, в них приняли участие около 1000 военнослужащих, также было задействовано более 100 единиц техники.

«Стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения», — говорится в сообщении министерства.

Также бойцы Тейковского ракетного соединения провели учения по обнаружению, блокированию и уничтожению условных диверсантов. В этой части маневров применялись боевые противодиверсионные машины «Тайфун-М», оснащенные беспилотниками. Отмечается, что ПГРК «Ярс» сопровождала машина дистанционного разминирования «Листва».

«В общей сложности подразделения ракетного соединения отработают несколько десятков вводных, в том числе направленных на изучение возможностей соединения, вооруженного ПГРК, по сохранению боеспособности в различных условиях обстановки», — заключили в Минобороны.

Тем временем в США заявили о том, что Россия перенесла проведение масштабных ядерных учений на февраль из-за ситуации с Украиной. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источник в конгрессе США. Издание отмечает, что обычно ядерные учения в России проводятся осенью.

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Артур Галеев
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