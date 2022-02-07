Врач назвал четыре разрушителя сосудов

Медицинский директор Центра профилактики и спортивной медицины Мюнхенского технического университета Мартин Халле назвал курение, сахар, холестирин и высокое кровяное давление четырьмя разрушителями сосудов. Об этом пишет Focus.

Он перечислил факторы, пагубно влияющие на здоровье сосудов.

Первым в списке врач назвал курение. Он отметил, что никотин приводит к сужению сосудов, что препятствует кровоснабжению отдельных участков организма. «Курение атакует внутренний слой сосудов. Клетки этого подкладочного слоя отмирают. Появляются дыры и шрамы», — объяснил Халле.

Вторым фактором врач назвал повышенный уровень сахара в крови. По словам специалиста, это приводит к повреждению внутренней стенки сосудов аналогично воздействию никотина. Также Халле включил с список холестерин, который откладывается под сосудистыми клетками и со временем затвердевает в артериях. Последний фактор — высокое кровяное давление, так как из-за него сосуды могут лопнуть.

Сочетание нескольких факторов, по мнению специалиста, существенно увеличивает риски для здоровья. Халле посоветовал заниматься спортом, контролировать вес тела и придерживаться здорового питания.

В январе гастроэнтеролог Сергей Вялов объяснил, что бутерброды с сыром и маслом негативно сказываются на работе сердца и поджелудочной железы. По его словам, в составе упомянутых ингредиентов содержится много холестерина и триглицеридов, которые ускоряют развитие атеросклероза кровеносных сосудов всего тела.