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Врач объяснил опасность привычного для россиян завтрака

Врач Сергей Вялов: бутерброды с сыром и маслом негативно сказываются на работе сердца

Фото: Shutterstock

Гастроэнтеролог объяснил опасность продуктов, которые россияне привыкли потреблять во время завтрака. Пост на эту тему появился в Instagram-аккаунте кандидата медицинских наук Сергея Вялова.

Медицинский работник отметил, что бутерброды с сыром и маслом негативно сказываются на работе сердца и поджелудочной железы. По его словам, в составе упомянутых ингредиентов содержится много холестерина и триглицеридов, которые ускоряют развитие атеросклероза кровеносных сосудов всего тела.

Несмотря на вред таких бутербродов, врач призвал не отказываться от подобного завтрака. «В рационе должно быть больше растительного и меньше животного. Современные рекомендации по кардиопрофилактике гласят: желательно, чтобы два из трех приемов пищи за сутки были вегетарианскими», — пояснил эксперт.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что в белом хлебе могут содержаться трансжиры, поэтому продукт может оказаться опасным для мозга и стать причиной развития деменции. Эксперт советует обращать внимание на состав, и если там есть маргарин, лучше выбрать другой хлеб.

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Майя Пономаренко
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