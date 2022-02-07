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Популярная арабская страна ужесточит правила въезда для россиян

Саудовская Аравия сократит срок действия ПЦР-теста для въезда в страну с 72 до 48 часов

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

С 9 февраля Саудовская Аравия сократит срок действия ПЦР-тестов, необходимых для въезда в страну иностранных туристов. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно новым правилам, ПЦР-тест или антиген-тест должен быть выполнен не за 72, а за 48 часов до вылета. От тестирования освобождаются дети до восьми лет. При этом эксперты напомнили, что россиянам по-прежнему необходимо предоставлять сертификат о вакцинации.

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Туроператоры отметили, что ужесточение правил не сделает направление менее популярным среди россиян, так как сокращение сроков действия тестов — распространенная тенденция по всему миру.

По словам представителей компании Space Travel, сейчас наблюдается повышенный спрос к путевкам в Саудовскую Аравию из-за приближающихся религиозных праздников. «50 процентов рейсов загружены, поэтому мы планируем добавить еще одну частоту, для того чтобы все российские паломники смогли совершить обряд Умра именно в священный месяц Рамадан», — добавили в Space Travel.

Ранее в январе эксперты АТОР назвали оптимальную стоимость туров в Саудовскую Аравию. Стоимость двухнедельных туров от Space Travel в формате «эконом» составляет 78,1 тысячи рублей на одного человека. Тариф «комфорт» обойдется минимум в 109,7 тысячи рублей.

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Мария Гейн
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