Австралия откроет границы для туристов

Австралия откроет границы для привитых иностранных туристов с 21 февраля. Об этом в понедельник, 7 февраля, заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, передает 7News.

«Национальный кабинет министров принял решение, согласно которому Австралия вновь откроет границы для всех оставшихся обладателей виз 21 февраля текущего года. Условие заключается в том, что вы должны быть дважды вакцинированы перед приездом в страну. Таково правило, и мы ожидаем, что все будут его соблюдать», — сказал он.