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Австралия откроет границы для туристов

Премьер-министр Моррисон заявил, что Австралия откроет границы для привитых с 21 февраля

Австралия откроет границы для привитых иностранных туристов с 21 февраля. Об этом в понедельник, 7 февраля, заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, передает 7News.

«Национальный кабинет министров принял решение, согласно которому Австралия вновь откроет границы для всех оставшихся обладателей виз 21 февраля текущего года. Условие заключается в том, что вы должны быть дважды вакцинированы перед приездом в страну. Таково правило, и мы ожидаем, что все будут его соблюдать», — сказал он.

Марина Совина
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