Премьер Австралии призвал граждан страны покинуть Украину

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон по итогам заседания комитета национальной безопасности призвал граждан страны немедленно покинуть Украину. Об этом сообщается на сайте политика.

Моррисон заявил, что австралийские власти обратились к согражданам с четким посылом о том, что необходимо как можно скорее уехать с Украины. «Большинство тех, австралийцев, которые живут на Украине, их жизни проходят на Украине. У многих из них — двойное гражданство», — уточнил премьер. Он подчеркнул, что сейчас самое время для отъезда.

Глава правительства также призвал Россию продолжать участвовать в дискуссиях с другими странами, которые хотят внести свой вклад в урегулирование кризиса на Украине.

1 февраля стало известно, что власти Канады призвали сограждан покинуть Украину, используя коммерческие рейсы, из-за «угрозы обострения на границе с Россией». МИД Канады также настоял на том, чтобы семьи сотрудников посольства в Киеве временно покинули страну.