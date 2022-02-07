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Южноамериканская страна захотела «заработать» за счет Китая

Аргентина присоединится к китайскому проекту «Один пояс — один путь»

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Аргентина станет участником инициативы Китая «Один пояс — один путь», пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу президента южноамериканской страны. Такую договоренность заключили главы двух государств, Альберто Фернандес и Си Цзиньпин, в ходе визите аргентинского президента в Китай.

Участие в мегапроекте позволит Аргентине «заработать» дополнительные средства в бюджет — Пекин выделит стране более 23 миллиардов долларов на реализацию различных проектов. Кроме того, страны подписали 13 документов о сотрудничестве в областях цифровой экономики, технологий, сельского хозяйства, образования и СМИ.

Ранее к проекту уже присоединились 140 стран и 31 международная организация. С помощью этой инициативы Китай захотел укрепить существующие и создать новые торговые пути, транспортные и экономические коридоры, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки. Такие меры позволят развить торговые отношения азиатским государством и остальным миром.

Западные страны неоднократно выражали обеспокоенность растущим влиянием Китая на глобальной арене, связанным с реализацией проекта «Один пояс — один путь». В ноябре 2021 года ЕС заявил, что планирует потратить сотни миллиардов долларов на создание конкурентной альтернативы китайской инициативе под названием Global Gateway. На развитие инфраструктуры по всему миру будет потрачено 300 миллиардов долларов к 2027 году. Речь идет о ресурсах самого Евросоюза, стран-членов, финансовых учреждений и национальных банков развития.

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