Появились подробности отказа канадских хоккеисток выходить на матч против России

Женская сборная Канады вышла на матч группового этапа олимпийского женского хоккейного турнира-2022 в Пекине против России на час позднее положенного. Подробности приводит корреспондент «Ленты.ру».

Обе команды выступают в медицинских масках. Отмечается, что перед началом матча судьи показывали, что за задержку игры канадок оштрафуют на две минуты, однако матч сборные начали в равных составах. На момент публикации заметки счет во встрече 2:0 в пользу канадок после первого периода.

Изначально встреча должна была стартовать в 07:10 по московскому времени, однако стартовала на час позднее. Причиной стал отказ канадок выходить на лед. Команда соперниц требовала результатов тестов на коронавирус россиянок.

На счету россиянок пока одна победа и одно поражение. В первом матче хоккеистки оказались сильнее швейцарок со счетом 5:2. Во второй встрече они были разгромлены американками — 5:0.