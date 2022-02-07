Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Барселона
4:2
Завершен
Атлетико М
Испания - Примера|23-й тур
Вольфсбург
4:1
Завершен
Гройтер Фюрт
Германия - Бундеслига|21-й тур
Удинезе
2:0
Завершен
Торино
Италия - Серия А|24-й тур
Лилль
1:5
Завершен
ПСЖ
Франция - Лига 1|23-й тур
Реал Мадрид
1:0
Завершен
Гранада
Испания - Примера|23-й тур
Спорт

Появились подробности отказа канадских хоккеисток выходить на матч против России

Хоккеистки России и Канады вышли на матч в медицинских масках на Олимпиаде в Пекине

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Женская сборная Канады вышла на матч группового этапа олимпийского женского хоккейного турнира-2022 в Пекине против России на час позднее положенного. Подробности приводит корреспондент «Ленты.ру».

Обе команды выступают в медицинских масках. Отмечается, что перед началом матча судьи показывали, что за задержку игры канадок оштрафуют на две минуты, однако матч сборные начали в равных составах. На момент публикации заметки счет во встрече 2:0 в пользу канадок после первого периода.

Изначально встреча должна была стартовать в 07:10 по московскому времени, однако стартовала на час позднее. Причиной стал отказ канадок выходить на лед. Команда соперниц требовала результатов тестов на коронавирус россиянок.

На счету россиянок пока одна победа и одно поражение. В первом матче хоккеистки оказались сильнее швейцарок со счетом 5:2. Во второй встрече они были разгромлены американками — 5:0.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Сборная России вышла на первое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине
Кайли Дженнер родила второго ребенка
Российский генерал пойдет под суд за аферу на 300 миллионов рублей
Инфекционист оценил эффективность экспресс-тестов на COVID-19
Россия доберется до МКС за два часа
Россиянина с огнестрельным ранением выбросили из машины
Москвичи обнаружили красные сосульки в одном из дворов
Решение заправить снегоход принесло мужчине 76 миллионов рублей
Появились подробности отказа канадских хоккеисток выходить на матч против России
В Турции заявили о последствиях прихода США в Черное море
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.