Центробанк России запустил сервис анонимных доносов на тайных собственников

В России появилась возможность оставить анонимную информацию о тайных собственниках финансовых организаций — соответствующий сервис запустил Центральный банк. Речь идет о лицах, которые не указаны в качестве владельцев и контролирующих лиц на сайтах Банка России и самих организаций, хотя и имеют реальный контроль.

«Донос» может включать в себя информацию о наличии доверенностей, родственных связей, договоров доверительного управления или другие сведения, которые позволяют утверждать, что тот или иной человек «неформально» определяет ключевые решения в финорганизации.

Отвечать на сообщения Центробанк не будет: данные проверят, и, если они подтвердятся, указанных лиц в соответствии с требованиями закона включат в список контролирующих деятельность финансовой организации. Как отметили в ЦБ, «выявление скрытых собственников финансовых организаций будет способствовать увеличению прозрачности и доверия к рынку».

Центробанк уже получает от граждан анонимные сведения: в частности, у регулятора есть форма, позволяющая пожаловаться на компании с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В конце июля директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях рассказывал, что россияне активно пользуются предоставленной возможностью.