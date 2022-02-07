Видео спасения попавшего в снежную ловушку ребенка в Сочи возмутило россиян

На одном из горнолыжных курортов в Сочи сноубордисты спасли попавшего в снежную ловушку ребенка. Видео, опубликованное в Instagram-аккаунте @chp_sochi, возмутило пользователей сети.

Отмечается, что инцидент произошел в минувшие выходные. При спуске со склона юный лыжник, катаясь вне трассы, провалился в глубокую снежную яму. Проезжающие мимо отдыхающие вовремя заметили ребенка и бросились к нему на помощь. «К счастью этот несчастный случай закончился хэппи-эндом! Вместе с товарищами мужчина вызволил лыжника из снежного плена», — подписана публикация.

Отсутствие родителей поблизости с ребенком возмутило россиян, и они принялись выражать негодование под постом. «А родители-то где были? С кем он катался вне трассы?», «Не поняла, как ребенок оказался один?», «Взрослые куда смотрят?», «Какой ужас! Ребенку лет семь на вид! Вне трассы и уже один», — написали они.

При этом юзеры отметили смелость молодых людей, спасших юного лыжника. «Дай бог им здоровья! Молодцы ребята!», «Спасибо ребятам за спасенного ребенка!! Аж слезы из глаз», «Красавцы», «Ой, как здорово! Дай бог здоровья людям, которые его заметили и спасли ему жизнь!», «Спасибо вам», — поблагодарили комментаторы.

Ранее в феврале количество снега на курорте Роза Хутор в Сочи удивило пользователей сети. На кадрах была показана обстановка в горах популярного курорта на высоте более двух тысяч метров. Глубина снежного покрова достигала трех метров.