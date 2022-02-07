Во Франции испугались ослабления Европы из-за диалога с Россией

Глава Минобороны Франции Флоранс Парли заявила, что выступает за диалог с Россией, однако испугалась, что в переговоры с Москвой могут привести к ослаблению ряда европейских стран, сообщает РИА Новости.

«Мы всегда должны руководствоваться нашими интересами в сфере безопасности. Мы можем понять стремление России прояснить правила сосуществования с НАТО и ЕС, но мы не можем допустить, чтоб этот необходимый диалог с Россией привел к ослаблению нескольких европейских государств. Мы не можем допустить, чтобы безопасность Польши или прибалтийских стран была подвергнута сомнению», — рассказала министр вооруженных сил.

Она добавила, что Париж заинтересован в том, чтобы голос Европы был услышан и учитывался в обсуждениях важных вопросов безопасности. Парли отметила, что подобные обсуждения должны быть прозрачными и проводиться в координации с НАТО.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о важности украинского вопроса для всей Европы и понадеялся на то, что сможет обсудить его в ходе переговоров. Переговоры политиков в Кремле начались 7 февраля, в понедельник. Перед встречей президент Франции заявил, что оптимистично настроен на предстоящий диалог.