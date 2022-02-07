Стало известно о ходе уголовного дела о хищении имущества семьи Баталова

Суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении Наталии Дрожжиной, Михаила Цивина и Дмитрия Бублия о хищении имущества семьи актера Алексея Баталова. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Так, стало известно, что в ходе заседания суд отказал в удовлетворении ходатайств стороны защиты о передаче уголовного дела по подсудности и возвращении уголовного дела прокурору.

Также указывается, что Цивин и Дрожжина свою вину в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение») не признали.

Бублий свою вину по статье 202 УК РФ («Злоупотребление полномочиями частным нотариусом») признал, однако не признал вину по части 5 статьи 22, части 4 статьи 159 УК РФ («Пособничество в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору, совершенное в особо крупном размере и повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).

О предполагаемой афере с недвижимостью и другим имуществом семьи Баталова стало известно в сентябре 2020-го. Родственники покойного актера обвинили актрису Наталью Дрожжину и ее супруга Михаила Цивина в обмане. Пара, согласно утверждениям пострадавших, провела ряд операций, из-за которых вдова и дочь Баталова лишились квартир и денежных средств.

Алексей Баталов — советский актер театра и кино. Широкую известность он получил после роли слесаря Гоши в фильме «Москва слезам не верит», который вышел на экраны в 1979 году. За эту роль Баталов был удостоен Государственной премии СССР. Актер умер в 2017 году и был похоронен на Преображенском кладбище.