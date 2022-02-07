В США назвали критическое оружие в возможной войне России и Украины

Украина может стать местом первой настоящей войны беспилотников. По мнению обозревателя американского издания 19FortyFive Роберта Фарли, данное оружие будет играть критически важную роль в возможной войне России и Украины.

В публикации отмечается, что «турецкие беспилотники, экспортированные на Украину, могут изменить военный баланс в Донбассе». «Доступ к беспилотникам означает, что Украина сохранит часть своих военно-воздушных сил, даже если Россия быстро установит господство в воздушном пространстве», — заявляет автор.

Между тем, обозреватель называет российский флот беспилотников великим и смертоносным. Автор уверен, что в перспективе будут разработаны более совершенные методы противодействия дронам, включая дальнейшее усовершенствование средств радиоэлектронной борьбы и систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Сейчас кажется вероятным, что беспилотники будут играть критически важную роль, если конфликт между Украиной и Россией обострится», — уверен Фарли.

В ноябре 2020 года заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко, комментируя итоги последнего конфликта в Нагорном Карабахе, в котором, по его мнению, Россия оказалась проигравшей стороной, заявил, что Вооруженные силы Украины располагают системами вооружений, которых нет у России, в частности противотанковыми ракетными комплексами третьего поколения и дронами-камикадзе.