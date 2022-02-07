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Женщина нашла путь почти бесплатно получить еду и подарки в поездке с подругами

Женщина прикинулась невестой ради скидок и подарков во время поездки в Венецию

Пользовательница TikTok @franstarkey признала, что врала окружающим о помолвке во время отпуска с подругами в Венеции, чтобы получить бесплатную еду, экскурсии и подарки. Об этом сообщает The Mirror.

Фрэн Старки опубликовала видео, на котором рассказала о недавней поездке с подругами в Венецию. Она пояснила, что нашла путь почти бесплатно получать подарки, а также пользоваться скидками на различные услуги: она прикинулась невестой и для убедительности даже купила на eBay помолвочное кольцо за три фунта стерлингов (307 рублей).

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Женщина показала видео, на которых она пьет бесплатное шампанское в самолете и плывет на гондоле по каналам города. Видео с гондолой подписано: «Невеста может покататься на гондоле за полцены». Незнакомец в баре даже угостил женщину напитками, чтобы поздравить с помолвкой, а в другом заведении ей подали кофе с бесплатной выпечкой и печеньем.

Запись набрала более 300 тысяч просмотров. Многие пользователи заявили, что это отличная идея. Некоторые поделились своими способами получить скидки, другие заявили, что тоже попробуют провести отпуск таким образом. «Я всегда говорю, что сегодня у нас годовщина, поэтому в отелях мне дают улучшенные номера и предоставляют бесплатные напитки», — написал один из пользователей. «А мой парень отказался, когда я предложила попробовать получить улучшенный номер в отеле», — отметила другая.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Оксфорд инсценировала мертворождение и устроила фальшивые похороны ради экономии на оплате услуг ландшафтного дизайнера по озеленению сада. Женщина похоронила пустую урну, в которой, как она заявляла, содержался прах ее дочери, и возложила венок на ее могилу.

Алиса Дмитриева
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