Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Коммунисты выступили против установки доски в память о деде Довлатова

«Коммунисты России» высказались против установки доски в память о деде Довлатова
Исаак Мечик

Исаак Мечик. Фото: сайт проекта «Бессмертный барак»

Партия «Коммунисты России» выступили против плана общественного движения «Последний адрес» установить в Петербурге мемориальную доску в честь репрессированного деда писателя Сергея Довлатова. Об этом сообщает издание «Закс.ру».

Лидер петербургского отделения партии Сергей Малинкович высказался против установки памятной доски. Он отметил, что признает существование несправедливых политических преследований в 1930-х годах, но считает мемориальную табличку в честь Исаака Мечика «избыточной».

Малинкович подчеркнул, что родства с известным человеком недостаточно для увековечивания памяти таким образом. «Но давайте тогда увековечим память дедушки Пушкина и Гоголя, Гранина и Шефнера, дедушки Ольги Бергольц и дедушки Шостаковича, Мандельштама. Это абсурдная логика», — заявил лидер отделения партии и добавил, что в таком случае можно было бы разместить и мемориальные таблички в честь его родственников, так как его дедушка защищал Ленинград, а бабушка-зенитчица была дважды ранена.

Общественное движение собирается установить доску в память о дедушке Довлатова 13 февраля на доме номер три по Днепропетровской улице. Исаака Мечика арестовали в 1938 году по сфабрикованному политическому делу и приговорили к расстрелу. Он неоднократно упоминается в автобиографической прозе Довлатова.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Россияне впервые в истории выиграли медаль в прыжках с трамплина на Олимпиаде
Ведущий «Модного приговора» Александр Васильев начал готовиться к смерти
На Украине раскрыли повестку переговоров с главой МИД Германии
В Минпросвещения отреагировали на увольнение учительницы из-за стихов Хармса
Вице-канцлер ФРГ прокомментировал возможность отказа от «Северного потока-2»
Ураган снес крыши двух старинных зданий в европейском городе
В Млечном Пути впервые обнаружили одинокую черную дыру
Северную Корею обвинили в финансировании ядерных программ на украденные деньги
Власти Петербурга прокомментировали увольнение учительницы из-за стихов Хармса
В НАТО оценили угрозу странам Балтии со стороны России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.