Коммунисты выступили против установки доски в память о деде Довлатова

Партия «Коммунисты России» выступили против плана общественного движения «Последний адрес» установить в Петербурге мемориальную доску в честь репрессированного деда писателя Сергея Довлатова. Об этом сообщает издание «Закс.ру».

Лидер петербургского отделения партии Сергей Малинкович высказался против установки памятной доски. Он отметил, что признает существование несправедливых политических преследований в 1930-х годах, но считает мемориальную табличку в честь Исаака Мечика «избыточной».

Малинкович подчеркнул, что родства с известным человеком недостаточно для увековечивания памяти таким образом. «Но давайте тогда увековечим память дедушки Пушкина и Гоголя, Гранина и Шефнера, дедушки Ольги Бергольц и дедушки Шостаковича, Мандельштама. Это абсурдная логика», — заявил лидер отделения партии и добавил, что в таком случае можно было бы разместить и мемориальные таблички в честь его родственников, так как его дедушка защищал Ленинград, а бабушка-зенитчица была дважды ранена.

Общественное движение собирается установить доску в память о дедушке Довлатова 13 февраля на доме номер три по Днепропетровской улице. Исаака Мечика арестовали в 1938 году по сфабрикованному политическому делу и приговорили к расстрелу. Он неоднократно упоминается в автобиографической прозе Довлатова.