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Школы Красноярска вновь эвакуировали из-за сообщений о минировании

«ТВК Красноярск»: в школах вновь отменили занятия из-за сообщений о минировании

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

В Красноярске вновь эвакуировали школы из-за сообщений о минировании. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщает «ТВК Красноярск» со ссылкой на Управление образования администрации города.

По данным управления, занятия для первой смены отменили во всех школах города.

Как сообщили родители учащихся, занятия отменили в школах № 10, 32, 63, 72, 98, 158, лицее № 1, гимназии № 13, 4 и других. В учреждениях, куда учащиеся уже пришли, началась эвакуация.

Последний раз школы Красноярска получали письма о минировании 3 февраля.

В январе двух школьников из Красноярска арестовали по делу о ложном минировании объектов. Учащихся 11 класса задержали в рамках расследования уголовного дела по части 3 статьи 207 Уголовного кодекса России («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

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Марина Совина
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