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Кайли Дженнер родила второго ребенка

Телезвезда Кайли Дженнер родила ребенка 2 февраля и сообщила об этом в Instagram

Фото: @kyliejenner

Американская предпринимательница и телезвезда Кайли Дженнер родила второго ребенка. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

24-летняя знаменитость опубликовала черно-белый снимок с рукой новорожденного, которую держит его отец — рэпер Трэвис Скотт. В описании к публикации бизнесвумен раскрыла дату рождения младенца, а именно, 2 февраля. Публикация Дженнер набрала более 11 миллионов лайков.

Предпринимательница не назвала пол ребенка, однако журналисты подозревают, что она родила мальчика.

Известно, что Кайли Дженнер и Трэвис Скотт также воспитывают трехлетнюю дочь Сторми, которая родилась 1 февраля 2018 года. Пара начала встречаться в 2017 году, затем «взяла перерыв» в октябре 2019 года, а весной 2021 года возлюбленные вновь сошлись.

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Майя Пономаренко
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