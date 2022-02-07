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Российский невролог рассказала о нарушениях в работе мозга после COVID-19

Невролог Мхитарян заявила, что после коронавируса могут происходить нарушения памяти

Фото: Кирилл Брага / Reuters

После перенесенного коронавируса у пациентов могут происходить нарушения памяти. Об этом заявила заведующая лабораторией нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова, невролог Элен Мхитарян, ее слова приводит «Москва 24».

Эксперт рассказала, что коронавирус прицепляется к рецепторам головного мозга, вызывая временные нарушения. «В головном мозге этих рецепторов действительно очень много. Я лично занимаюсь нарушениями памяти. И [это] одна из основных жалоб, которая остается после перенесенного COVID-19», — объяснила Мхитарян.

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По ее словам, даже после очень легкого течения пациенты, переболевшие COVID-19, жаловались на нарушения памяти, которые мешали им работать. Специалист отметила, что влияние омикрон-штамма коронавируса на мозг еще не исследовано, однако после заражения предыдущими штаммами у людей наблюдались нарушения памяти, тревожность и депрессия, а также возникали инсульты.

Изменения проходят со временем, добавила невролог, на данный момент не идет речь о необратимых нарушениях. В некоторых случаях коронавирус может не оказывать влияния на мозг, однако с чем это связано, ученые установить пока не смогли.

Ранее главный профилактолог УрФО, врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, какой симптом омикрона остается у переболевших долгое время. По его словам, миалгия, или мышечные боли сохраняются у перенесших омикрон-штамм вплоть до года.

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Никита Абрамов
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