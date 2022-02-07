США оценили возможность запуска «Северного потока-2»

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что российский газопровод «Северный поток-2» не будет запущен в случае агрессии России против Украины. Однако она не уточнила, разделяет ли такую позицию ФРГ, передает ТАСС.

На регулярном брифинге для журналистов Псаки задали вопрос, поддержал ли канцлер ФРГ Олаф Шольц, приехавший с визитом в Вашингтон, идею не запускать «Северный поток-2» при эскалации вокруг Украины. Представитель США оценила его позицию и заявила, что не имеет права говорить за него

«У всех у вас есть возможность, я уверена, задать ему самому этот вопрос, и я, конечно, не могу говорить за него», — подчеркнула Псаки.

Представитель Белого дома добавила, что США обсуждают с Германий запрет на запуск трубопровода в случае эскалации на Украине. «И эта позиция остается», — добавила она.

«Я не стану углубляться в частные дипломатические беседы, но мы много раз говорили, что если они [Россия] вторгнутся [на Украину], он [трубопровод] не будет запущен», — заключила Псаки.