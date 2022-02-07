Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Российский пенсионер получил 12 лет колонии за госизмену

Занимавшийся контрразведкой россиянин Королев осужден на 12 лет за шпионаж

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Российский пенсионер приговорен к 12 годам колонии строгого режима за государственную измену в форме шпионажа. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщает Приморский краевой суд.

Как установил суд, осужденный занимался сбором сведений о современных гидроакустических системах обнаружения подводных лодок, составляющих государственную тайну, для передачи представителю иностранного государства. Как сообщает РИА Новости речь идет о Викторе Королеве, который 15 лет занимался контрразведкой и выполнял задания российских спецслужб.

Россиянин был задержан в декабре 2019 года во Владивостоке и позже отправлен в Москву. Мужчина неоднократно посещал Китай по работе посещал Китай. О нем известно, что он увлекался биографией бывшего полковника ГРУ Квачкова.

27 января сообщалось, что 80-летний президент Санкт-Петербургской Арктической общественной академии наук, профессор Валерий Митько предстанет перед судом по делу о государственной измене в пользу Китая.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
В ДНР сообщили о прибытии в Донбасс подразделений украинских националистов
Россиянам раскрыли стоимость романтического отдыха в Таиланде
Россиянин напал на водителя такси во время движения и попал на видео
Российского депутата арестовали за нарколабораторию
ОКР сообщил о положительном тесте канадки на COVID-19 перед матчем с Россией
Подcчитаны потери производителей смартфонов из-за санкций против России
В ДНР сообщили о появлении в Донбассе польских наемников
Губерниев оценил победу России в командном турнире по фигурному катанию на ОИ
Невеста Роналду потратила на подарок возлюбленному миллионы рублей
Российский пенсионер получил 12 лет колонии за госизмену
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.