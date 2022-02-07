Российский пенсионер получил 12 лет колонии за госизмену

Российский пенсионер приговорен к 12 годам колонии строгого режима за государственную измену в форме шпионажа. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщает Приморский краевой суд.

Как установил суд, осужденный занимался сбором сведений о современных гидроакустических системах обнаружения подводных лодок, составляющих государственную тайну, для передачи представителю иностранного государства. Как сообщает РИА Новости речь идет о Викторе Королеве, который 15 лет занимался контрразведкой и выполнял задания российских спецслужб.

Россиянин был задержан в декабре 2019 года во Владивостоке и позже отправлен в Москву. Мужчина неоднократно посещал Китай по работе посещал Китай. О нем известно, что он увлекался биографией бывшего полковника ГРУ Квачкова.

27 января сообщалось, что 80-летний президент Санкт-Петербургской Арктической общественной академии наук, профессор Валерий Митько предстанет перед судом по делу о государственной измене в пользу Китая.