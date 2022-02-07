Юрист усомнился в отмене пределов допустимой самообороны для россиян

Юрист и судебный представитель Василий Воробьев в интервью NEWS.ru усомнился в отмене пределов допустимой самообороны для россиян, назвав такую перспективу маловероятной.

По словам Воробьева, одобрение Государственной Думой законопроекта, отменяющего пределы допустимой самообороны при защите собственной жизни и близких, маловероятно. По его словам, в России нет единого мнения по поводу разрешенных рамок самозащиты. «Максимум, на что мы можем рассчитывать, — на изменения в УПК по поводу превышения допустимых пределов необходимой самообороны, где собираются смягчить квалификацию, чтобы человека стало сложнее привлечь к уголовной ответственности», — заявил Воробьев.

Юрист отметил фактор риска, когда самообороной могут начать оправдывать любое преступление, и добавил, что недавно силовикам расширили полномочия. Теперь оперативники не обязаны представляться при проведении оперативно-разыскных мероприятий или следственных действий. Если пределы допустимой самообороны отменят, это может угрожать жизни полицейских.

Ранее 7 февраля сообщалось, что депутаты Госдумы направили законопроект «О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ» на отзыв в правительство и Верховный суд. Авторы документа предлагают предоставить гражданам право всеми способами защищать свою жизнь, а также жизни родственников в случае нападения.

«Мы считаем, что формула "Мой дом — моя крепость" должна быть закреплена в уголовном праве. Недопустимо, чтобы человек, который оборонялся от злоумышленника, применяя оружие или иные средства, чтобы защитить свою семью, вдруг сам оказывался на скамье подсудимых», — заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.