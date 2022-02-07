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Юрист напомнил россиянам о возможности взять дополнительный отпуск

Юрист Редин напомнил, что ряд работников имеет право на дополнительный оплачиваемый отпуск

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин напомнил россиянам о возможности взять дополнительный оплачиваемый отпуск. Он рассказал агентству «Прайм», что у ряда работников есть право на такой отдых.

Согласно правилам, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется на 28 календарных дней после того, как сотрудник отработал в организации шесть и более месяцев.

Юрист уточнил, что право на дополнительный оплачиваемый отпуск имеют работники, которые заняты на предприятиях с вредными и/или опасными условиями труда. Также дополнительные дни отпуска могут оформит россияне с ненормированным режимом рабочего времени. Те, чьи рабочие обязанности носят особый характер, и те, кто трудится в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях, также имеют такое право. «Там, где речь идет о вредных и опасных условиях труда действует пара ограничений — оценка степени вредности и стаж работы», — объяснил эксперт.

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Редин добавил, что в первом случае на дополнительный отпуск от семи дней могут рассчитывать работники, которые трудятся в «допустимых, вредных и опасных условиях». При этом стаж до 11 месяцев позволяет выйти в отпуск пропорционально количеству отработанного времени. Командированные в горячие точки позволяют добавить два дня к отпуску, работа врачей общей практики и медсестер, чей непрерывный стаж составляет более трех лет, — три дня, подчеркнул юрист.

Работающим на Крайнем Севере и в приравненных к ним территориях полагается дополнительно 24 и 16 дней к отпуску соответственно.

Ранее доцент экономического факультета РУДН, кафедры бухучета, аудита и статистики Лариса Сорокина назвала лучшее время для ухода в отпуск. По словам эксперта, выбирая оптимальный месяц для ухода в отпуск, нужно помнить, что зарплата рассчитывается по рабочим дням, а не по календарным. Таким образом, чем меньше рабочих дней в месяце, тем дороже один день, и тем больше работник теряет за отпускные дни.

Марина Совина
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