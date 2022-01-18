Названо лучшее время для ухода в отпуск

Доцент экономического факультета РУДН, кафедры бухучета, аудита и статистики Лариса Сорокина в беседе с агентством «Прайм» назвала лучшее время для ухода в отпуск.

По словам эксперта, выбирая оптимальный месяц для ухода в отпуск, нужно помнить, что зарплата рассчитывается по рабочим дням, а не по календарным. Таким образом, чем меньше рабочих дней в месяце, тем дороже один день, и тем больше работник теряет за отпускные дни.

В качестве примера она привела самый короткий рабочий месяц январь, в котором 16 рабочих дней, а также самый длинный месяц — август, в котором 23 рабочих дня.

«Допустим ежемесячный оклад работника 60 тысяч рублей, а отпуск планируется на 7 календарных дней, тогда отпускные составят 14 334,46 рублей», — сказала она, добавив, что если работник выберет для отдыха 10-16 января, его фактически отработанное время составляет 11 дней, а зарплата за январь — 41 250 рублей. Таким образом, вместе с отпускными он получит 55 584,46 рублей.

Так, если отпуск планируется в период с 8 по 14 августа, предполагает она, то фактически отработанными будут считаться 18 дней, начисленная заработная составит 46 956,6 рублей и вместе с отпускными — 61 291,06 рублей.

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