Россиянам рассказали об особенностях въезда на лучший остров Европы

Португалия возобновила прием документов на туристические визы для россиян, планирующих отправиться на остров Мадейра, признанный лучшим местом для пляжного отдыха в Европе. Об особенностях въезда сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как рассказали эксперты, подать документы смогут только те туристы, которые купили прямые авиабилеты до Мадейры. В настоящее время такие перелеты выполняет только авиакомпания «Уральские авиалинии».

С апреля 2021 года португальский курорт открыт для российских туристов. Переболевшие и привитые путешественники освобождаются от сдачи ПЦР-теста перед вылетом. Срок действия сертификатов не должен превышать 180 дней. За 48-12 часов до поездки необходимо заполнить онлайн-анкету.

Ранее стало известно, что российский туроператор TUI откроет с 20 февраля продажи туров на остров Мадейра. Цены на первые недельные путевки начинаются от 105,2 тысячи рублей на двоих. В стоимость входят перелет и размещение в трехзвездочном отеле без питания.

