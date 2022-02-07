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Россиянам рассказали об особенностях въезда на лучший остров Европы

Переболевшие и привитые россияне смогут въехать на Мадейру без ПЦР-теста

Фото: Unsplash

Португалия возобновила прием документов на туристические визы для россиян, планирующих отправиться на остров Мадейра, признанный лучшим местом для пляжного отдыха в Европе. Об особенностях въезда сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как рассказали эксперты, подать документы смогут только те туристы, которые купили прямые авиабилеты до Мадейры. В настоящее время такие перелеты выполняет только авиакомпания «Уральские авиалинии».

С апреля 2021 года португальский курорт открыт для российских туристов. Переболевшие и привитые путешественники освобождаются от сдачи ПЦР-теста перед вылетом. Срок действия сертификатов не должен превышать 180 дней. За 48-12 часов до поездки необходимо заполнить онлайн-анкету.

Ранее стало известно, что российский туроператор TUI откроет с 20 февраля продажи туров на остров Мадейра. Цены на первые недельные путевки начинаются от 105,2 тысячи рублей на двоих. В стоимость входят перелет и размещение в трехзвездочном отеле без питания.

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Мария Гейн
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