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Блогершу выгнали из Ватикана за постыдный наряд

Бразильянку выгнали из храма в Ватикане, поскольку ее мини-платье нарушало дресс-код

Фото: @jujuvieira_oficial

Жительницу Бразилии выгнали из Ватикана из-за чересчур откровенного наряда. Об инциденте она рассказала в интервью журналистам Daily Mail.

34-летняя Жужу Виейра (Juju Vieira) рассказала, что отправилась на экскурсию в Собор Святого Петра, который расположен в центре Ватикана. Однако вскоре бразильянку попросили покинуть территорию государства, поскольку ее одежда нарушала дресс-код. Блогерша была одета в мини-платье с открытой спиной, а в качестве обуви она выбрала ботфорты на шпильке.

Героиня материала призналась, что почувствовала себя неловко, когда охранник назвал ее образ постыдным и выгнал ее из храма в грубой форме. По ее словам, она не знала правил посещения Ватикана, поскольку гид не предупредил ее о дресс-коде. Согласно регламенту, женщинам запрещено носить майки, кроп-топ и шорты, а платья и юбки должны прикрывать колени.

В июне прошлого года женщин также выгнали из бара из-за чересчур вызывающего внешнего вида. Жительница английского города Рединг Молли Вуд пришла вместе с подругой Эми в паб под названием The Back of Beyond. Подруги были одеты в летние топы в виде платков, частично обнажающие грудь, поскольку на улице стояла жара. Менеджер попросил посетительниц покинуть заведение из-за неподобающих нарядов.

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Майя Пономаренко
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