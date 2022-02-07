Россия выразила Японии протест из-за праворадикалов
Россия выразила решительный протест Министерству иностранных дел (МИД) Японии из-за праворадикалов, пытавшихся проникнуть в здание российского посольства в Токио. Об этом сообщает ТАСС.
В посольстве сообщили, что около полудня в воскресенье, 6 февраля, «группа воинственно настроенных молодчиков» попыталась проникнуть внутрь здания. Они устроили потасовку с нарядом полиции, который охранял вход.
«В результате в течение определенного периода въезд и выезд с территории российского загранучреждения оказались заблокированы», — говорится в сообщении диппредставительства.
Ранее сообщалось, что здание посольства России на Филиппинах получило значительные повреждения в результате сильного пожара. Сотрудников посольства в Маниле и членов их семей эвакуировали, жертв и пострадавших нет.