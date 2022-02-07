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Россияне признались в трате часов рабочего времени на перекуры и соцсети

НАФИ выяснил, что большинство россиян регулярно отвлекаются от работы на личные дела

Фото: Damir Kopezhanov / Unsplash

Большинство россиян (почти две трети) признались, что регулярно отвлекаются от работы на личные дела, выяснили специалисты аналитического центра НАФИ. Выяснилось, что около двух часов в день работники общаются в мессенджерах, звонят родственникам, ходят на перекуры и просматривают социальные сети. Выдержки из исследования приводит РБК.

Выяснилось, что на личные дела время от времени отвлекаются 63 процента россиян. Из них каждый пятый (21 процент) разговаривает по телефону с друзьями или родственниками. Причем на телефонные разговоры уходит 15-30 минут, а на общение в мессенджерах — до двух часов. Еще 20 процентов тратят время на общение в соцсетях, 15 процентов читают новости, перерывы на курение делают 14 процентов работников (в сумме на курение уходит порядка часа от рабочего времени), столько же беседуют с коллегами по нерабочим вопросам.

Недавний опроса сервиса «Зарплата.ру» показал, что главной причиной для желания уволиться с работы в 2022 году оказалась недостаточная оплата труда. Недовольство со стороны начальства качеством выполнения работы отметили как повод 15 процентов; сокращение штата, закрытие компании и отсутствие желания трудиться на нелюбимой работе — по 10 процентов. В целом, в 2022 году у 17 процентов россиян есть желание уволиться.

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Платон Щукин
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