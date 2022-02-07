Российская актриса показала квартиру в «грузинском» стиле

Российская актриса Равшана Куркова показала «квартиру мечты», приобретенную несколько лет назад. Интерьер жилища, по словам звезды, выполнен в «грузинском» стиле. Фотографии квартиры Куркова опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

«Хотелось обыграть пространство максимально функционально, чтобы дома было атмосферно и уютно. Обожаю интерьеры со своим характером, индивидуальностью, с глубокими природными оттенками и активной геометрией», — написала актриса. В квартире много солнца из-за больших окон и ее расположения, пояснила она.

«Сразу стало понятно, что будет много эклектики — сочетания яркой цветной плитки и деревянных полов, стены украсят картины, привезенные из разных моих поездок, винтажная мебель будет соседствовать с ультрасовременной кухней», — добавила Куркова.

Квартира звезды разделена на общее пространство и приватную зону. Спальню, детскую, гардеробную и ванную комнаты она оставила за кадром. Для общей зоны (кухни и гостиной) Куркова выбрала темно-зеленый оттенок стен. Актриса пожелала всем, кто находится в «многострадальном процессе» оформления нового жилья, удачи, крепких нервов и «чтобы бюджет во время строительства и ремонта не увеличивался в несколько раз».

Равшана Куркова родилась в узбекской актерской семье, в конце 1990-х переехала в Москву, работала на телевидении редактором ток-шоу и помощником режиссера. Изучала актерское мастерство под руководством преподавателя Щепкинского театрального училища Татьяны Пышновой. Куркова сыграла более 50 ролей, в том числе в картинах «Про любовь» Анны Меликян, «Нуреев. Белый ворон» Рэйфа Файнса, «Нереальная любовь» и «Детки напрокат».