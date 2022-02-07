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Подcчитаны потери производителей смартфонов из-за санкций против России

Apple, Samsung, Xiaomi и Realme потеряют 760 миллиардов рублей из-за санкций против России

Фото: Aly Song / Reuters

В случае введения санкций против России и запрета поставок потенциальные потери производителей смартфонов — Apple, Samsung, Xiaomi и Realme — могу составить порядка 760 миллиардов рублей. Такие подсчеты сделали эксперты аналитического центра GS Group, сообщает «Коммерсантъ».

Аналитики подсчитали, что в 2021 году было ввезено 35,2 миллиона смартфонов на 832 миллиарда рублей, причем расходы россиян на технику выросли на 32 процента из-за роста стоимости новых моделей. В 2022-м, прогнозируют специалисты, импорт смартфонов в Россию и без санкций может снизиться до 34,9 миллиона штук на фоне падения покупательской способности.

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Если санкции введут, то доля ключевых производителей смартфонов на рынке упадет более чем с 80 до 10–20 процентов. При этом цены на смартфоны крупнейших брендов вырастут на 15–20 процентов, указали в GS Group.

Среди мер, которые в Вашингтоне обсуждают на случай эскалации конфликта между Россией и Украиной, может стать запрет на экспорт в Россию любых товаров для потребителей, в которых есть детали американского производства. Как говорил заместитель министра финансов США Адевале Адейемо, в этом случае ограничения могут отрезать Россию от ключевых технологий.

Он предупредил, что возможные санкции будут гораздо более значительные, чем те, что были наложены на Россию в 2014 году. По мнению представителей американской администрации, компенсировать последствия этих рестрикций России не поможет даже сближение с КНР.

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Платон Щукин
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