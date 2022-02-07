Украине предсказали ускоренное вступление в НАТО из-за действий России

Агрессия против Украины и ее территориальной целостности может ускорить вступление этой страны в Североатлантический альянс. Об этом в интервью телеканалу ТСН заявила спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.

По ее словам, действия Москвы по недопущению интеграции Киева в НАТО не могут лишить его права свободно вступать в военные и политические блоки. Парламентарий подчеркнула, что обещания альянса на Бухарестском саммите в 2008 году в отношении Грузии и Украины остаются в силе, несмотря на российскую позицию.

«Ее агрессивные шаги в среднесрочной перспективе могут иметь обратный желанию эффект, что ускорит процесс членства Украины или других стран, как в случае Швеции и Финляндии», — сказала Чмилите-Нильсен.

Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в альянсе до сих пор не сложился консенсус относительно принятия Украины в свои ряды. Он пояснил, что республика точно не сможет вступить в блок в краткосрочной перспективе, а страны-участницы не станут отправлять своих военных на ее территорию.