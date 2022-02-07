Названы два фактора успешного собеседования во время пандемии

Специалист по развитию личного бренда и построению карьеры Дарья Гоголева назвала два фактора успешного прохождения собеседования в период пандемии. Ее слова передает радио Sputnik.

По мнению Гоголевой, на встрече с эйчаром соискатель должен показать, что у него есть энергия для новой работы. «Нужно идти туда отдохнувшим, поевшим и не "забеганным", как лошадь. Вы должны выглядеть энергичным, уверенным и мотивированным», — подчеркнула эксперт. Все работодатели готовы принять к себе в команду бодрого человека вместо «загнанной лошади» без энергии, считает Гоголева.

Также важно показать заинтересованность в новой работе. «Для этого нужно почитать информацию о компании, в которую вы хотите устроиться. Потом на основе этой информации нужно придумать десять причин, почему вы хотите работать именно в этом месте. Это следует сделать заранее, а не генерировать на месте», — подытожила специалист. По словам Гоголевой, почти на каждом собеседовании задают один и тот же вопрос: «Почему вы хотите работать именно у нас?»

Ранее россиян предупредили о мошенничестве при приеме на работу. Злоумышленники стали активнее использовать схему с предложением вакансий. «В рамках этой схемы мошенники размещают объявление о вакансии, привлекая внимание выгодными условиями», — объяснили в компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone. Затем злоумышленники предлагают россиянам пройти тестовое задание на платном сервисе, после чего становится понятно, что предложение о работе фальшивое.