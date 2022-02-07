Российский биолог заявил о старении организма на десять лет при COVID-19

COVID-19 может изменять биологический возраст человека и приводить к ускоренному старению организма. Об этом заявил молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев, его слова приводит радио Sputnik.

По его словам, здоровье человека, который не привился и заболел ковидом, подвергается большому количеству негативных факторов, которые за десять дней приводят к старению на десять лет.

«Фактически вы получаете все те "приключения" по здоровью, которые вы должны были получить за следующие десять лет, но вы их ощущаете за десять дней. То есть в чем-то это похоже на очень ускоренное старение», — объяснил российский биолог.

Биолог отметил, что именно этим объясняется высокая летальность пожилых пациентов с коронавирусной инфекцией. Однако, по словам эксперта, этот процесс можно обратить вспять.

«Например, постковидный синдром похож на неожиданный приход старости, но люди от него могут выздороветь. В период COVID-19 и постковида человек чувствует себя плохо, но потом все возвращается более или менее к нормальному биологическому возрасту», — рассказал Скулачев.

По мнению биолога, у пациентов, которые заразились коронавирусом после того, как сделали прививку, процесс ускоренного старения меньше воздействует на организм.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что пациенты, заразившиеся омикрон-штаммом коронавируса, начали сталкиваться с болезненными симптомами, такими как боли в горле, сильная головная боль, боли в животе, в мышцах спины и в области поясницы.